Жительница Кузбасса перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

Женщине написали мошенники, которые создали точную копию личной страницы её начальника. От его имени они попросили женщину быть на связи. Через несколько минут ей стали поступать звонки от якобы полицейских и работников банка. Мошенники сообщили, что деньги женщины находятся в опасности и их надо перевести на безопасный счёт.