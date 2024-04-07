Жительница Кузбасса перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

Полиция Кузбасса в Telegram-канале рассказала, что 54-летняя жительница Анжеро-Судженска отдала мошенникам более 1,2 миллиона рублей.
Женщине написали мошенники, которые создали точную копию личной страницы её начальника. От его имени они попросили женщину быть на связи. Через несколько минут ей стали поступать звонки от якобы полицейских и работников банка. Мошенники сообщили, что деньги женщины находятся в опасности и их надо перевести на безопасный счёт.
Злоумышленники даже вызвали жертве такси, чтобы она сняла все свои сбережения и перевела из на счета мошенников. Когда женщина вернулась домой, она пыталась дозвониться до собеседников, но трубку уже никто не брал. Потерпевшая поняла, что её обманули и обратилась в полицию.