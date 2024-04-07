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Спальные места появились в маршрутках Воронежа

Забавным видео поделились пользователи соцсетей в одном из популярных воронежских пабликов.

Источник: соцсети

В рейсовых автобусах областного центра появились места для сна пассажиров. Об этом свидетельствует забавное видео, которым поделились пользователи соцсетей в одном из популярных воронежских пабликов.

Речь идет о легендарном маршруте № 90, который известен воронежцам своей рекордной протяженностью. Один из пассажиров, видимо, устав от «насыщенной» субботы, решил обустроить себе спальное место прямо в салоне. Примечательно то, что мужчина не просто лег на свободные сиденья, а предварительно разделся. Из предметов его гардероба, которые он сложил между рядами, были не только куртка и обувь, но еще и бутылка водки.

Как предполагают комментаторы, воронежец, находясь в изрядном подпитии, просто перепутал локацию, подумав, что уже находится дома.

Реакция пассажиров, наблюдавших подготовку ко сну, оказалась более чем позитивная — абсолютно искренние улыбки, сочетающиеся с неприкрытым недоумением.