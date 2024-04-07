Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае открыли новое здание психоневрологического интерната

Новый жилой корпус ПНИ в Козульском районе построили на замену старым деревянным зданиям.

Источник: Правительство Красноярского края

Об открытии нового корпуса рассказала в соцсетях министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Здание торжественно открыли 5 апреля.

Жилой корпус строили с 2022 по 2024 год. В нем, кроме жилых комнат, есть гостиные, буфеты с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, спортзал, кинозал, помещения для хобби, социально-бытовой реабилитации и другое.

Также помещения обставили с учетом маломобильных пациентов — здесь есть многофункциональные кровати и столики для кормления лежачих, а также надписи шрифтом Брайля для слабовидящих и прочие улучшения для доступной среды.

здоровье