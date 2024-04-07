В Красноярском крае открыли новое здание психоневрологического интерната

Жилой корпус строили с 2022 по 2024 год. В нем, кроме жилых комнат, есть гостиные, буфеты с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, спортзал, кинозал, помещения для хобби, социально-бытовой реабилитации и другое.