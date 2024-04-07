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«Тотальный диктант» напишут в Иркутске 20 апреля

Мероприятие пройдет на 14 площадках.

Источник: Freepik

Ежегодное мероприятие «Тотальный диктант» (6+) пройдет в 77 регионах России, в том числе в Иркутской области. В Иркутске диктант напишут на 14 площадках. Регистрация начнется 10 апреля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.

Автором текста диктанта в 2024 году стала российская писательница Анна Матвеева. В целом мероприятие охватит шесть континентов, 40 зарубежных стран.

По словам регионального координатора «Тотального диктанта» Екатерины Зайцевой, в этом году мероприятие пройдет в Иркутске уже в 14-й раз. В 2023-м свою грамотность проверили 677 человек. 25 участников получили «пятерки».

Организатором проекта в Иркутске выступает фонд поддержки НКО «Новый Альянс». Генеральный партнер — Иркутская нефтяная компания.

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