Более 72 тыс. человек эвакуировали с начала паводкового периода

Согласно сводке, в пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.
Спасательные работы также ведутся воздушными судами МЧС, Минобороны и Национальной гвардии.
С начала паводков откачали более 7,5 млн. м³ талой воды, уложили 952 тысячи мешкотар и 976 тысяч тонн инертного материала.
В аварийно-спасательных работах задействованы 12 455 человек и 1300 единиц техники, в том числе 7 воздушных судов.
На данный час подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных дома в семи регионах — Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.
В зонах бедствия находятся порядка трех тысяч медиков и около 300 бригад скорой медицинской помощи, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Ранее в Минздраве сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.