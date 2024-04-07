Более 72 тыс. человек эвакуировали с начала паводкового периода

В зонах бедствия находятся порядка трех тысяч медиков и около 300 бригад скорой медицинской помощи, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Ранее в Минздраве сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.