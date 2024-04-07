Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане веруют, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).
Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют действие Святого Духа, рассказал Максим Козлов.
«То, что птица свободно вылетает, символизирует и Богом данную человеку свободу, о чем напоминает сам праздник Благовещения».
По его словам, после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей.
«Благовещение — начало Нового Завета, потому что именно во время Благовещения исполняется предвечный замысел Пресвятой Троицы о том, что для спасения человеческого рода Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, станет сыном человеческим, то есть оставаясь истинным Богом, станет и истинным человеком, и для этого родится как человек. При этом его зачатие будет чудесным, бессеменным — от Духа Святого и чистой девушки, которую мы знаем как деву Марию, Пресвятую Богородицу», — рассказал Максим Козлов.
О том, что Марии предстоит стать матерью обещанного еще в Ветхом Завете Мессии, ей сообщает архангел Гавриил, а описано это в Евангелии от Луки. Дева Мария отвечает Архангелу Гавриилу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему».
«Евангелист Лука подчеркивает, что только после ее свободного ответа совершилось чудо воплощения Бога в ее материнской утробе. Бог ждет свободного ответа от лучшей представительницы человеческого рода для того, чтобы это событие совершилось. И вот это соединение божественного замысла и человеческой свободы — есть главное чудо праздника Благовещения», — подчеркивает протоиерей.
Таким образом, продолжает он, спасение человеческого рода — это, с одной стороны, действие триединого Бога, но с другой — «спасение предполагает свободный ответ человечества».
«События Благовещения — это напоминание и о Богоданной свободе человека — свободе воли как неотъемлемой черте образа Божия в нас, и об уважении со стороны Бога этой свободы в человеке, и о том, что спасение человека — это не Бог, который все совершает сам, но Бог, который творит это спасение вместе с человеком — как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода», — рассказал глава Учебного комитета РПЦ.
Праздник Благовещения — один из древнейших в церковном уставе.