Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

«События Благовещения — это напоминание и о Богоданной свободе человека — свободе воли как неотъемлемой черте образа Божия в нас, и об уважении со стороны Бога этой свободы в человеке, и о том, что спасение человека — это не Бог, который все совершает сам, но Бог, который творит это спасение вместе с человеком — как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода», — рассказал глава Учебного комитета РПЦ.