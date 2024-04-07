Жители Красноярска определили самые вкусные глазированные сырки

Жители Красноярска выбрали наиболее вкусные глазированные сырки.
Более 2 тысяч красноярцев приняли участие в опросе о том, какие глазированные сырки они считают лучшими.
В итоге с большим отрывом победили сырки от «Простоквашино». Они получили 870 голосов.
На втором месте оказались сырки «Свитлогорье». За них проголосовал 491 красноярец.
Третье место с 318 голосами заняли сырки «Росагрокомплекса».
Немного не дотянул до тройки лидеров сырок «Чудо».
Опрос провёл NGS24.RU.
Ранее сообщалось о том, что примерно каждый четвёртый владелец дачного участка будут высаживать в этом году картофель.