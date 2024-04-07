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Жители Красноярска определили самые вкусные глазированные сырки

Составлен рейтинг самых вкусных глазированных сырков по мнению красноярцев.

Источник: Freepik

Жители Красноярска выбрали наиболее вкусные глазированные сырки.

Более 2 тысяч красноярцев приняли участие в опросе о том, какие глазированные сырки они считают лучшими.

В итоге с большим отрывом победили сырки от «Простоквашино». Они получили 870 голосов.

На втором месте оказались сырки «Свитлогорье». За них проголосовал 491 красноярец.

Третье место с 318 голосами заняли сырки «Росагрокомплекса».

Немного не дотянул до тройки лидеров сырок «Чудо».

Опрос провёл NGS24.RU.

Ранее сообщалось о том, что примерно каждый четвёртый владелец дачного участка будут высаживать в этом году картофель.

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