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У жителей столицы появилась редкая возможность получить бесплатную врачебную консультацию: 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья

В воскресенье, 7 апреля с 09.00 до 12.00 в парке Штефана чел Маре можно будет получить медицинскую консультацию.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день жители столицы смогут получить консультации специалистов по неинфекционным заболеваниям. Мероприятие пройдёт в парке Штефана чел Маре с 09.00 до 12.00.

Акция проводится в рамках молдавско-швейцарского проекта «Здоровый образ жизни. Снижение риска неинфекционных заболеваний». Посетители смогут получить консультации специалистов, бесплатно проверить уровень сахара в крови и получить информационную поддержку, сообщает aifmd.

В мероприятии примут участие представители примарии Кишинёва, Главного управления медико-социальной помощи, претуры Буюкан и медицинских учреждений столицы.

медицина