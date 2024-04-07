Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 8 апреля

8 апреля верующие вспоминают Архангела Гавриила, также дата известна как Благовест. Издавна этот день связывали с различными запретами и поверьями, некоторые из которых касались денег. Расскажем о том, как нужно себя вести, чтобы не столкнуться с нуждой и увеличить доходы.
Народные приметы на 8 апреля: что нельзя делать
В старину говорили, что 8 апреля незамужние девушки не должны ходить с распущенными волосами. Якобы из-за этого можно остаться одинокой.
Смотреть долго в зеркало представительницам слабого пола также не рекомендуется. Есть риск потерять свою молодость и красоту. Во всяком случае, так считалось у наших предков.
Если верите в приметы, ни в коем случае не жадничайте. Ослушавшись запрета, можно столкнуться с бедностью. По этой же причине нельзя отказывать тем, кто обратится к вам за помощью. Отвернувшись от нуждающегося, скоро сами можете оказаться на месте просящего.
В общении с людьми следует избегать бранных слов и выражений. Особенно это касается разговоров с пожилыми. Если нарушить это правило, в старости придется страдать от одиночества и неуважения.
День не подходит для решения любых вопросов, связанных с деньгами. Прежде всего, речь идет о крупных тратах. Не покупайте дорогостоящие вещи, они могут оказаться некачественными и долго вам не прослужат.
Ранее отложенные деньги нельзя пересчитывать 8 апреля. Из-за этого в ближайшее время вас могут ждать серьезные расходы.
Еще один запрет касался исключительно замужних женщин. Им советовали не одалживать в этот день у соседей соль, сахар и муку. Существовало поверье, что из-за этого супруг найдет себе любовницу.
Неприятности могут ждать и тех, кто обидит скотину 8 апреля. В жизни начнется черная полоса.
Наконец, на Гавриила не следует выбрасывать крошки, оставшиеся после трапезы. Их нужно отдать птицам.
Народные приметы на 8 апреля: что можно делать
Раньше считалось, что желание, загаданное 8 апреля, обязательно исполнится. Чтобы мечта сбылась, день нужно начать как можно раньше, не залеживаясь в постели до обеда. Сразу после пробуждения следует выйти на улицу.
Дата хорошо подходит для того, чтобы наладить отношения с окружающими. Если кого-то обидели, обязательно попросите прощения.
Верующие в этот день посещают храмы и молятся Архангелу Гавриилу.
Поскольку в старину доброй приметой считали осадки 8 апреля, люди могли набирать дождевую воду для умывания. С ее помощью они надеялись сохранить красоту и молодость.
На Руси в этот день крестьяне приступали к севу. Во время сельскохозяйственных работ нельзя было сквернословить. Наши предки боялись, что бранные высказывания услышит нечисть, пойдет за сеятелем и набросает в землю сорняков.
Перед отходом ко сну обязательно проверьте, не лежат ли на столе перчатки, шапка или ключи. Из-за этого в дом может прийти бедность. А чтобы привлечь деньги, 8 апреля нужно завести герань. Это растение будет охранять ваш достаток.
Народные приметы о погоде на 8 апреля
Немало примет, связанных с 8 апреля, касалось и погоды. Наблюдения за природой помогали людям предсказывать, какие сюрпризы подготовит им небесная канцелярия в ближайшее время. Нередко они делали выводы даже о следующем сезоне и урожае.
Так, по погоде 8 апреля они судили о том, каким окажется 8 октября — день Сергея Капустника.
Дурным знаком наши предки называли резкое похолодание на Гавриила. Считалось, что из-за этого в ближайшее время могут ударить заморозки.
Еще хуже, если к этой дате еще не растаял снег на крышах. На Руси верили, что в этом случае он пролежит еще 30 дней.
Принято было радоваться осадкам на Гавриила. Чем сильнее будет дождь, тем больше грибов и ягод надеялись люди увидеть в лесу летом и осенью.
Некоторые приметы предлагали судить о погоде по первому грому: если он прогремит в середине дня, лето окажется теплым и плодородным. А вот вечерний гром указывает на комфортное лето, но очень холодную осень.
Именинники 8 апреля
8 апреля именины празднуют Гавриил, Василий, Степан и Анна.