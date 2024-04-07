Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 8 апреля

Если верите в приметы, ни в коем случае не жадничайте. Ослушавшись запрета, можно столкнуться с бедностью. По этой же причине нельзя отказывать тем, кто обратится к вам за помощью. Отвернувшись от нуждающегося, скоро сами можете оказаться на месте просящего.