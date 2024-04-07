Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роскосмос» будет готовить новых космонавтов из Беларуси

«Роскосмос» будет готовить новых белорусских космонавтов! Об этом заявил глава корпорации. Юрий Борисов отметил, что есть еще дублер Анастасия Ленкова, которую также готовили к полету на МКС. А тем временем Марина Василевская уже внесла лепту в развитие космической науки.

Источник: ОНТ

За нашей соотечественницей в полкете закрепили научную работу — семь экспериментов, в том числе видео — и фотосъемка планеты с помощью белорусского оборудования. А также опыты с белком, чтобы ученые могли создать продукт для космонавтов, который помогает адаптации к невесомости.

«Мы налаживаем сейчас сотрудничество с нашими белорусскими коллегами, то есть если мы говорим про лактоферин, то наш институт проводит достаточно широкие исследования в модельных условиях, в условиях сухой иммерсии, в эзотизационных экспериментах. И здесь нам, как говорится, счастливый случай сотрудничества с нашими белорусскими коллегами, что мы начали проведение исследования с данным белком в космическом полете. То есть это первый шаг, который мы в дальнейшем будем продолжать сотрудничество. И также стоит вопрос о создании вопроса функционального питания, то есть питания, которое обеспечивает поддержание работоспособности иммунной системы, физической работоспособности, в частности вопроса психологической поддержки, потому что космонавты по завершении экспедиции на полетных встречах очень много времени посвящают вопросам питания. И кисломолочные продукты нередко звучат от космонавтов как пожелание в включение в рацион питания».

Юрий Смирнов
заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ Российской академии наук
космос