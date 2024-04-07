«Роскосмос» будет готовить новых космонавтов из Беларуси

«Мы налаживаем сейчас сотрудничество с нашими белорусскими коллегами, то есть если мы говорим про лактоферин, то наш институт проводит достаточно широкие исследования в модельных условиях, в условиях сухой иммерсии, в эзотизационных экспериментах. И здесь нам, как говорится, счастливый случай сотрудничества с нашими белорусскими коллегами, что мы начали проведение исследования с данным белком в космическом полете. То есть это первый шаг, который мы в дальнейшем будем продолжать сотрудничество. И также стоит вопрос о создании вопроса функционального питания, то есть питания, которое обеспечивает поддержание работоспособности иммунной системы, физической работоспособности, в частности вопроса психологической поддержки, потому что космонавты по завершении экспедиции на полетных встречах очень много времени посвящают вопросам питания. И кисломолочные продукты нередко звучат от космонавтов как пожелание в включение в рацион питания».