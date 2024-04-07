Зоны пляжного отдыха обновят к старту сезона в Адлере

Новый облик получит набережная в Адлере. Брусчатка станет единой гаммы, а вывески — общей архитектурной концепции. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
«Обновим входные группы и проходы, которые ведут на пляж из микрорайонов. Добавим фотозоны. Сейчас на клумбах не хватает ярких акцентов», — добавил мэр в телеграме.
Также пляжные зоны освободят от нестационарных торговых объектов, закрывающих вид на море, а саму зону променада увеличат.
«Развиваем концепцию чистого неба — электропровода на Адлерской набережной тоже спрячем под землю», — добавил глава города.
Также на набережной стартуют работы по озеленению. Все они будут завершены до старта сезона.