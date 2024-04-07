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Зоны пляжного отдыха обновят к старту сезона в Адлере

Глава курорта Алексей Копайгородский рассказал о расширении зоны променада в Адлере.

Источник: Алексей Копайгородский — Telegram

Новый облик получит набережная в Адлере. Брусчатка станет единой гаммы, а вывески — общей архитектурной концепции. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Обновим входные группы и проходы, которые ведут на пляж из микрорайонов. Добавим фотозоны. Сейчас на клумбах не хватает ярких акцентов», — добавил мэр в телеграме.

Также пляжные зоны освободят от нестационарных торговых объектов, закрывающих вид на море, а саму зону променада увеличат.

«Развиваем концепцию чистого неба — электропровода на Адлерской набережной тоже спрячем под землю», — добавил глава города.

Также на набережной стартуют работы по озеленению. Все они будут завершены до старта сезона.

туризм и отдых