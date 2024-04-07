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Беларусь попала в топ-10 стран мира по количеству разводов

Беларусь попала в число стран, лидирующих по количеству разводов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь включили в топ-10 стран в мире по количеству разводов. Это следует из данных социсследования Petrelli Previtera.

Так, в «разводном» рейтинге Беларусь оказалась на шестом месте, так как в республике, по данным исследователей, происходит 3,7 развода на 1000 человек.

Впереди Беларуси по числу разводов — Мальдивы, Казахстан, Гуам, а также Россия и Молдова. Замыкают десятку Китай, Аруба, Литва и Доминикана.

Исследователи отмечают, что в Беларуси среди приводящих к разводу факторов могут быть проблемы в семье из-за алкоголя, а также жилищный и другие вопросы.

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