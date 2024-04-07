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Новая рабочая неделя в Волгограде порадует летним теплом

В середине апреля волгоградцев ждет магнитная буря.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Волгограде и области новая рабочая неделя ожидается по-летнему теплой, хотя будут и дожди, и ветер, и магнитная буря. Температура к 9 апреля поднимется до +24 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Если днем в воскресенье в Волгограде будет до +19 градусов, то уже в понедельник 8 апреля 2024 погода будет без осадков, ночью — от 5 до 7 градусов тепла, днем — до +21, по области — до +22.

Уже 9 апреля ночные температуры в Волгограде вырастут до 7−9 градусов выше нуля, днем будет до +23, по области — до +24. Существенных осадков при этом не ожидается.

Поэтому понедельник, 8 апреля 2024, станет датой окончания отопительного сезона в Волгограде. Погода на апрель пока не грозит резким похолоданием.