Новая рабочая неделя в Волгограде порадует летним теплом

В Волгограде и области новая рабочая неделя ожидается по-летнему теплой, хотя будут и дожди, и ветер, и магнитная буря. Температура к 9 апреля поднимется до +24 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.
Если днем в воскресенье в Волгограде будет до +19 градусов, то уже в понедельник 8 апреля 2024 погода будет без осадков, ночью — от 5 до 7 градусов тепла, днем — до +21, по области — до +22.
Уже 9 апреля ночные температуры в Волгограде вырастут до 7−9 градусов выше нуля, днем будет до +23, по области — до +24. Существенных осадков при этом не ожидается.
Поэтому понедельник, 8 апреля 2024, станет датой окончания отопительного сезона в Волгограде. Погода на апрель пока не грозит резким похолоданием.