Три тысячи ростовчан вышли на субботник

— Было вывезено более 330 тонн мусора и свалочных очагов, произведена очистка порядка 200 фасадов зданий и 70 опор освещения от объявлений, вымыто и покрашено 60 малых архитектурных форм, выполнены снос и обрезка 75 деревьев, — прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.