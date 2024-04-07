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Три тысячи ростовчан вышли на субботник

Во время субботника в Ростове убрали 330 тонн мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошел городской субботник. По данным администрации, в нем приняли участие больше 300 человек.

Люди убирали мусор во дворах, на детских площадках, обрезали деревья, красили скамейки и выполняли другую работу.

— Было вывезено более 330 тонн мусора и свалочных очагов, произведена очистка порядка 200 фасадов зданий и 70 опор освещения от объявлений, вымыто и покрашено 60 малых архитектурных форм, выполнены снос и обрезка 75 деревьев, — прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

А 13 апреля в городе состоится ежегодный День древонасаждения.

экология