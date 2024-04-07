В Кемеровской области на трассе в аварии погибла женщина

Полиция Кузбасса сообщила в Telegram-канале об аварии, которая произошла на 3 километре автодороги «Промышленная — Ваганово». В ДТП погибла 34-летняя женщина.
Уточняется, что водитель «Хендэ Крета» выехал на встречку, чтобы обогнать и врезался в «Тойоту Спринтер». В результате аварии оба водителя, а также пассажиры были госпитализированы. 34-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте.
Полицейские проводят проверку. У виновника аварии взяли образцы крови для установления наличия в его организме алкоголя.