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В Кемеровской области на трассе в аварии погибла женщина

Водитель легковушки вылетел на встречку для обгона и врезался в другой автомобиль.

Полиция Кузбасса сообщила в Telegram-канале об аварии, которая произошла на 3 километре автодороги «Промышленная — Ваганово». В ДТП погибла 34-летняя женщина.

Уточняется, что водитель «Хендэ Крета» выехал на встречку, чтобы обогнать и врезался в «Тойоту Спринтер». В результате аварии оба водителя, а также пассажиры были госпитализированы. 34-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте.

Полицейские проводят проверку. У виновника аварии взяли образцы крови для установления наличия в его организме алкоголя.