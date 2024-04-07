В Кемеровской области на трассе в аварии погибла женщина

Уточняется, что водитель «Хендэ Крета» выехал на встречку, чтобы обогнать и врезался в «Тойоту Спринтер». В результате аварии оба водителя, а также пассажиры были госпитализированы. 34-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась на месте.