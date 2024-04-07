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Как записать ребенка в школу в 2024 году: список документов и как подать заявление

В семье важное событие: малыш готовится пойти в школу.

Источник: МК.RU Волгоград

Как записать ребенка в 1 класс, в какое время пора подавать заявление и какие документы для этого нужны? А что, если мама хочет отдать свое чадо в школу «не по месту прописки»? А в августе еще не поздно?

1. Когда можно подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс?

Прошли те времена, когда родители занимали очереди под окнами лицеев и гимназий, порой ночевали у дверей престижных школ, лишь бы успеть записаться в числе первых. Сейчас прием детей в 1 класс проходит в два этапа.

I этап в Волгограде в этом году стартовал 29 марта и закончится 30 июня. Заявление можно подать в школу по месту регистрации или в другую — при наличии льгот (см. пункт 2).

II этап продолжается с 6 июля по 5 сентября. Заявление можно подать в любую школу, даже если вы проживаете в другом районе и не на закрепленной за школой территории. Если там будут свободные места, вашего ребенка зачислят.

Имейте в виду: нет смысла нести заявление в школу другого района раньше начала II этапа, ведь принять его у вас не имеют права.

2. Кто имеет право на приоритетную подачу заявления?

* дети, проживающие на территории, за которой закреплена выбранная школа — на официальном сайте ближайшей школы родители могут уточнить, прикреплен ли к ней их дом;

* дети, старшие братья и сестры которых учатся в выбранной школе;

* дети из семей участников СВО;

*дети военнослужащих;

* дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы;

* дети судей, прокуроров, сотрудников СК, если они поступают в школу с интернатом.

ВАЖНО! Право на льготу необходимо подтвердить документами, например сведениями о регистрации, справками с места работы родителей, свидетельствами о рождении старших детей и т. д.

3. Каков предельный возраст ребенка для приема в 1 класс?

Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет.

4. Какие документы нужны для записи ребенка в 1 класс?

Прежде всего, это паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, сведения о месте регистрации ребенка.

В отдельных случаях школа может запросить:

*для иностранцев: документ, подтверждающий право ребенка находиться в России (вид на жительство или разрешение на временное проживание);

*разрешение комиссии теруправления департамента по образованию администрации Волгограда для зачисления в первый класс, если ребенку меньше 6 лет 6 месяцев или больше 8 лет по состоянию на 1 сентября (заседания комиссии проводятся в конце июня);

* заключение психолого-медико-педагогической комиссии — для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Как подать заявление?

Тут есть несколько равноправных вариантов:

— через портал «Госуслуги»;

— по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

— в электронном виде, на портале образовательных услуг Волгоградской области;

— лично, посетив школу.

ВАЖНО! В случае подачи заявления в электронном виде или почтой, в течение рабочей недели необходимо посетить школу с оригиналами документов.

6. Возможно ли тестирование при приеме в 1 класс?

Какого-либо тестирования, экзаменовки при зачислении ребенка в школу не предусмотрено.

7. Отличается ли прием в школы с повышенным образовательным уровнем (гимназии, лицеи)?

Нет. Все школы реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт.

8. Что делать, если в приеме отказали?

В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен. В любом случае без образования ребенок не останется, местные органы управления образованием обязаны помочь родителям устроить ребенка в школу.

9. Можно ли заранее познакомить ребенка со школой, в которой он будет учиться? Как это сделать?

Школы не организуют специальных экскурсий для будущих первоклассников. Но могут быть другие варианты. Например, если ребенок посещает подготовительные занятия в школе, он получает представление о своем будущем месте учебы.

образование