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Двойной праздник: в Петербурге отмечают Благовещение и день основания Александро-Невской лавры

В Петербурге 7 апреля православные отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. А вместе с ним сегодня отмечается еще одна памятная дата — основание Александро-Невской лавры — старейшего монастыря Петербурга.

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Он был основан в 1713 году. Именно 7 апреля была совершена первая Божественная литургия в деревянной церкви обители. Стоит отметить, что монастырь заложил сам Петр I. В состав его архитектурного комплекса входит несколько знаменитых некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели XVIII—XIX вв.еков.

Что касается Благовещения, то это один из 12 важнейших после Пасхи праздников Русской православной церкви. В этот день по легенде архангел Гавриил явился Деве Марии и принес весь о рождении спасителя — Иисуса Христа.

В день Благовещения, несмотря на Великий пост, традиционно совершается полная Литургия. Верующие стремятся отложить все дела и присутствовать на ней утром. Если праздник не выпадает на Страстную седмицу, им разрешается употреблять в пищу рыбу. А еще по давней традиции в этот день принято отпускать на волю птиц как напоминание о Благой вести и свободе, дарованной людям.

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