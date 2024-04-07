Двойной праздник: в Петербурге отмечают Благовещение и день основания Александро-Невской лавры

В день Благовещения, несмотря на Великий пост, традиционно совершается полная Литургия. Верующие стремятся отложить все дела и присутствовать на ней утром. Если праздник не выпадает на Страстную седмицу, им разрешается употреблять в пищу рыбу. А еще по давней традиции в этот день принято отпускать на волю птиц как напоминание о Благой вести и свободе, дарованной людям.