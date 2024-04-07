Двойной праздник: в Петербурге отмечают Благовещение и день основания Александро-Невской лавры

Он был основан в 1713 году. Именно 7 апреля была совершена первая Божественная литургия в деревянной церкви обители. Стоит отметить, что монастырь заложил сам Петр I. В состав его архитектурного комплекса входит несколько знаменитых некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели
Что касается Благовещения, то это один из 12 важнейших после Пасхи праздников Русской православной церкви. В этот день по легенде архангел Гавриил явился Деве Марии и принес весь о рождении спасителя — Иисуса Христа.
В день Благовещения, несмотря на Великий пост, традиционно совершается полная Литургия. Верующие стремятся отложить все дела и присутствовать на ней утром. Если праздник не выпадает на Страстную седмицу, им разрешается употреблять в пищу рыбу. А еще по давней традиции в этот день принято отпускать на волю птиц как напоминание о Благой вести и свободе, дарованной людям.