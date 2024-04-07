В Перми скончался известный журналист и писатель Юрий Асланьян

Друзья и коллеги всегда будут помнить его как верного друга. Он не задумываясь, готов был прийти на помощь, даже когда это было сложно и опасно. Например, помогал матерям бойцов разыскивать следы сыновей, попавших в плен во время чеченских событий. Не оглядываясь на опасность, брался за самые острые темы в своих журналистских материалах.