В Перми скончался известный журналист и писатель Юрий Асланьян

Сегодня, в ночь на Благовещенье не стало пермского поэта, писателя, журналиста Юрия Асланьяна.
Он родился в Красновишерске и не порывал связи с северным краем, нередко обращался к нему в своем творчестве.
Стихи он начал писать в 15 лет, еще до армии. В 1990-е годы пришел в журналистику — работал корреспондентом газет «Уральская стройка», «Большая Кама», «Шанс», «Досуг», «Молодая гвардия», «Пермские новости», «Звезда», был ответственным секретарем газеты «Личное дело», главным редактором газеты «Пермский обозреватель». Любимые жанры — журналистское расследование и очерки о людях. С 1992 года — член Союза российских писателей. Его перу принадлежат повести «Сибирский верлибр», романы «Территория Бога» и «Мистическая доминанта мира», сборник повестей «Последний побег», поэтический сборник «Печорский тракт» и другие произведения.
Он лауреат престижного конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, всероссийской экологической премии «Белый медведь», премии администрации Пермской области «Экология. Человек года».
Друзья и коллеги всегда будут помнить его как верного друга. Он не задумываясь, готов был прийти на помощь, даже когда это было сложно и опасно. Например, помогал матерям бойцов разыскивать следы сыновей, попавших в плен во время чеченских событий. Не оглядываясь на опасность, брался за самые острые темы в своих журналистских материалах.
Вечная память, Юра, ты многое сделал и многого достиг. Самые искренние слова соболезнования родным и близким.
Прощание с Юрием Асланьяном состоится во вторник, 9 апреля, в Перми в ритуальном зале на улице Старцева в 11 часов.