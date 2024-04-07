В Сочи строители обнаружили дольмен с останками

Внутри нее находились черепа и кости, которые сохранились в хорошем состоянии.



Ученые из Сочинского географического общества заинтересовались этим открытием. По их мнению, погребение относится к бронзовому веку, что делает его еще более ценным с научной точки зрения.



Исследование этих костей и черепов может помочь нам лучше понять жизнь и обычаи древних обитателей этой местности. Интересно отметить, что земельный участок, где была обнаружена могила, был куплен собственником, который заказал проведение строительных работ.