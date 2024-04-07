Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи строители обнаружили дольмен с останками

В Красной Поляне, рядом с комплексом дольменов, рабочие, занятые строительством, наткнулись на нечто необычное — колодцеобразную могилу, принадлежащую дольменному периоду.

Источник: Сочинский географ — Telegram

Внутри нее находились черепа и кости, которые сохранились в хорошем состоянии.

Ученые из Сочинского географического общества заинтересовались этим открытием. По их мнению, погребение относится к бронзовому веку, что делает его еще более ценным с научной точки зрения.

Исследование этих костей и черепов может помочь нам лучше понять жизнь и обычаи древних обитателей этой местности. Интересно отметить, что земельный участок, где была обнаружена могила, был куплен собственником, который заказал проведение строительных работ.

археология