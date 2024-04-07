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Телеведущий Владимир Соловьев побывал на подлодке «Уфа»

На подлодке «Уфа» побывал телеведущий Владимир Соловьёв, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

6фотографий

«Наша подводная лодка “Уфа” продолжает межфлотский переход к месту службы на Краснознаменный Тихоокеанский флот по “южному” маршруту.

“Уфа” зашла в порт Тартус, где уже больше полувека базируются корабли российского Военно-морского флота. Наши Вооруженные Силы защищают интересы России не только в зоне СВО, но и в Сирии.

Предлагаю и вам посмотреть, как работает экипаж подводной лодки», — написал сити-менеджер Уфы.

«Уфа» является десятой подлодка серии 636.3, её построили в Санкт-Петербурге и спустили на воду 31 марта 2022 года. Судно назвали в честь столицы Башкирии в ознаменование её связей с северной столицей. Республика взяла шефство над экипажем подлодки.