Телеведущий Владимир Соловьев побывал на подлодке «Уфа»

«Наша подводная лодка “Уфа” продолжает межфлотский переход к месту службы на Краснознаменный Тихоокеанский флот по “южному” маршруту.
“Уфа” зашла в порт Тартус, где уже больше полувека базируются корабли российского Военно-морского флота. Наши Вооруженные Силы защищают интересы России не только в зоне СВО, но и в Сирии.
Предлагаю и вам посмотреть, как работает экипаж подводной лодки», — написал сити-менеджер Уфы.
«Уфа» является десятой подлодка серии 636.3, её построили в Санкт-Петербурге и спустили на воду 31 марта 2022 года. Судно назвали в честь столицы Башкирии в ознаменование её связей с северной столицей. Республика взяла шефство над экипажем подлодки.