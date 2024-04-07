Телеведущий Владимир Соловьев побывал на подлодке «Уфа»

«Наша подводная лодка “Уфа” продолжает межфлотский переход к месту службы на Краснознаменный Тихоокеанский флот по “южному” маршруту.



“Уфа” зашла в порт Тартус, где уже больше полувека базируются корабли российского Военно-морского флота. Наши Вооруженные Силы защищают интересы России не только в зоне СВО, но и в Сирии.



Предлагаю и вам посмотреть, как работает экипаж подводной лодки», — написал сити-менеджер Уфы.