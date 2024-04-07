Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани

Еще одно штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Кубани, за исключением Сочи, объявлено на высоте 2 тысяч метров с 7 по 8 апреля. До понедельника спасатели не рекомендуют выходить в горы. Находясь в горной местности, следует избегать потенциально опасных зон, где может сойти лавина.