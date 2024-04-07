Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани

Ранее в ведомстве также предупреждали о высокой пожарной опасности на Кубани и заморозках в некоторой части региона.
«Штормовое предупреждение о заморозках на территории Краснодарского края. Ночью и утром 8 апреля и 9 апреля местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3 градуса — категории опасного явления», — говорится в сообщении краевого МЧС.
Спасатели предупреждают, что в связи заморозками могут быть повреждены теплолюбивые растения, поэтому их нужно укрыть специальной пленкой.
Еще одно штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Кубани, за исключением Сочи, объявлено на высоте 2 тысяч метров с 7 по 8 апреля. До понедельника спасатели не рекомендуют выходить в горы. Находясь в горной местности, следует избегать потенциально опасных зон, где может сойти лавина.
Вместе с тем на Кубани действует штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности.
«Днем и до конца суток 7 апреля, а также в течении суток 8 апреля местами в западной половине края ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — поясняется в сообщении кубанского МЧС.
В последнюю неделю на территории Краснодарского края сохранялась теплая и местами жаркая погода, температура на черноморском побережье прогревалась до +20 градусов. На фоне теплых температур и высокой пожарной опасности в Кавказском заповеднике — лесистой местности с наличием реликтовых деревьев и растений, патрулируют инспекторы, уточнили РИА Новости в пресс-службе заповедника.