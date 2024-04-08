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Новый национальный парк появится в Калининградской области

Его площадь превысит 27,6 тысячи гектаров.

Источник: Национальный парк «Куршская коса»

Ещё одна особо охраняемая природная зона появится в Калининградской области, сообщили в Telegram-канале правительства России.

Национальный парк федерального значения «Виштынецкий» расположится в Нестеровском и Озёрском округах. Площадь территории составит свыше 27,6 тысячи гектаров.

Появление нацпарка позволит сохранить природный комплекс с лесами, озером Виштынецкое и крупными реками бассейна Балтийского моря. Создавать особо охраняемую территорию будут по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Он относится к нацпроекту «Экология».

экология