Новый национальный парк появится в Калининградской области

Появление нацпарка позволит сохранить природный комплекс с лесами, озером Виштынецкое и крупными реками бассейна Балтийского моря. Создавать особо охраняемую территорию будут по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Он относится к нацпроекту «Экология».