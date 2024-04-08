Новый национальный парк появится в Калининградской области

Ещё одна особо охраняемая природная зона появится в Калининградской области, сообщили в Telegram-канале правительства России.
Национальный парк федерального значения «Виштынецкий» расположится в Нестеровском и Озёрском округах. Площадь территории составит свыше 27,6 тысячи гектаров.
Появление нацпарка позволит сохранить природный комплекс с лесами, озером Виштынецкое и крупными реками бассейна Балтийского моря. Создавать особо охраняемую территорию будут по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Он относится к нацпроекту «Экология».