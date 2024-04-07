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Татарстанцев предупредили о тумане в начале недели

На дорогах ожидается гололед.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В МЧС по Татарстану предупредили население о тумане и гололеде на отдельных участках дорог республики ночью и утром 8 апреля. В такую погоду в ведомстве рекомендуют водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

При плохой видимости следует избегать внезапных торможений, скорость снижайте плавно. На педаль тормоза необходимо нажать несколько раз, чтобы подать предупреждающий сигнал машинам, едущим сзади.

Напомним, в Татарстане новая неделя начнется с потепления до +16 градусов.