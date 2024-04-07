Татарстанцев предупредили о тумане в начале недели

В МЧС по Татарстану предупредили население о тумане и гололеде на отдельных участках дорог республики ночью и утром 8 апреля. В такую погоду в ведомстве рекомендуют водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
При плохой видимости следует избегать внезапных торможений, скорость снижайте плавно. На педаль тормоза необходимо нажать несколько раз, чтобы подать предупреждающий сигнал машинам, едущим сзади.
Напомним, в Татарстане новая неделя начнется с потепления до +16 градусов.