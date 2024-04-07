В Молдове планируют внедрить технологию искусственного дождя: Как бы вместо пользы не было вреда — используемые химические вещества опасны для здоровья

Республика Молдова сможет производить искусственные дожди, чтобы помочь фермерам справиться с засухой, сообщили представители Министерства сельского хозяйства в интервью Radio Moldova.
В частности, новая технология предполагает оснащение беспилотника активными веществами, такими как соль или смесь различных солей, и отправку в облака, чтобы вызвать дождь, причем кристаллы будут способствовать конденсации влаги, которая вызывает дождь. Проект осуществляется в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Румынии, — пишет enewsmd.
В Республике Молдова будет создан беспилотник, который будет вызывать дождь в облаках, не содержащих осадков, сообщил Василе Шарбан, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства. По его словам, беспилотник будет оснащен химическими веществами, которые, вступая в реакцию с облаками-катализаторами, будут вызывать дождь. Василе Шарбан сказал, что эксперимент, который проводится в сотрудничестве с румынскими экспертами, находится на начальном этапе.
«Мы хотим распространить его на Республику Молдова, поэтому сейчас разрабатывается беспилотник молдавского производства. Картриджи для активного реагента, которые будут установлены в беспилотник, уже импортированы. Мы ждем завершения испытаний беспилотника, чтобы двигатель прошел минимальный пробег, после чего мы приступим к немеханическим испытаниям».
По словам Василе Шарбан, за последние два года Румынии уже удалось внедрить эту технологию для провоцирования осадков, но с помощью авиации. По его словам, опыт соседней страны поможет нам стать более устойчивыми к засухе.
С другой стороны, эколог Анатолие Прохницки предупреждает, что использование химикатов для создания искусственного дождя может иметь вредные последствия для окружающей среды, особенно для человека. По его мнению, эта технология должна применяться только в исключительных случаях, например, при сильной засухе.
«Я видел такие устройства и могу сказать, что они не приносят пользы, потому что для того, чтобы были дожди, нужно сажать больше лесов, чего в последние годы не делается. Последствия, конечно, будут, потому что это химия, это искусственно, это неестественно, и это влияет на воздух, на почву и на продукты жизнедеятельности растений. Эта технология практикуется, но в исключительных случаях. Природа регулирует себя сама, когда кто-то вмешивается, это приводит к последствиям».
Кстати, впервые разработанная учеными General Electric в 1940-х годах, технология посева облаков позже была применена американскими военными в качестве потенциального климатического оружия. Она также использовалась для борьбы с засухой, которая могла нанести ущерб Нью-Йорку в 1949 году, пишет techinsider.ru.
Несмотря на то, что, согласно исследованиям, посев облаков увеличивает количество осадков на 10−15%, конкретно у этого метода есть и недостатки. Попадание йодида серебра в облака может быть токсичным для флоры и фауны.
Исследование, проведенное в 2016 году, выявило потенциальный риск повышения токсичности воды и почвы при посеве облаков. Существуют также опасения, что та технология, по которой вызывают искусственный дождь, может «забрать» дождь из другого места, где он должен был пройти, тем самым создав дисбаланс в климатической системе.
Кроме того, наше влияние на природу ограничено и не всегда мы можем контролировать последствия своих действий. Избыток дождя на определенной территории может привести к гибели живущих там животных и нарушению функционирования созданных людьми систем. Так что искусственный дождь может быть оправдан лишь в крайних случаях.
Ну и вообще, возникает вопрос: почему, технология, которой без малого уже век, до сих пор не оставалась не востребованной?