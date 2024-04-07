В Молдове планируют внедрить технологию искусственного дождя: Как бы вместо пользы не было вреда — используемые химические вещества опасны для здоровья

«Я видел такие устройства и могу сказать, что они не приносят пользы, потому что для того, чтобы были дожди, нужно сажать больше лесов, чего в последние годы не делается. Последствия, конечно, будут, потому что это химия, это искусственно, это неестественно, и это влияет на воздух, на почву и на продукты жизнедеятельности растений. Эта технология практикуется, но в исключительных случаях. Природа регулирует себя сама, когда кто-то вмешивается, это приводит к последствиям».