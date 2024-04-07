Умер наставник нижегородской «Норманочки» Александр Черкасов

Наставник женской мини-футбольной команды «Норманочка» Александр Александрович Черкасов скончался в результате тяжелой болезни ночью 7 апреля. Об этом сообщается в сообществе клуба во «Вконтакте».
«Тренер, с Вами мы завоевали золото двух Чемпионатов РФ и взяли два Кубка России. Вы прошли с нами особенный путь, который навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что смерть Александра Александровича — это тяжелая утрата для всего российского футзала.
Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Черкасова.