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Умер наставник нижегородской «Норманочки» Александр Черкасов

Он умер в результате тяжелой болезни.

Источник: Время

Наставник женской мини-футбольной команды «Норманочка» Александр Александрович Черкасов скончался в результате тяжелой болезни ночью 7 апреля. Об этом сообщается в сообществе клуба во «Вконтакте».

«Тренер, с Вами мы завоевали золото двух Чемпионатов РФ и взяли два Кубка России. Вы прошли с нами особенный путь, который навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть Александра Александровича — это тяжелая утрата для всего российского футзала.

Редакция ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Черкасова.