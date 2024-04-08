Число заразившихся кишечной инфекцией строителей в Калининграде увеличилось до 29

Число заразившихся кишечной инфекцией строителей компании «Мостотрест» в Калининграде увеличилось до 29. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
В инфекционный стационар госпитализировали 21 человека. Результаты исследований подтверждают выделение норовируса с объектов пищеблока, где питались заболевшие, и общежития. Специалисты продолжают обследование сотрудников. Также организовали и провели дезинфекцию помещений столовой и мест общего пользования в общежитии.
«Причиной групповой заболеваемости стали многочисленные нарушения обязательных требований законодательства при осуществлении деятельности в сфере общественного питания», — говорится в сообщении.
Кроме того, доследственную проверку проводит управление регионального СУ СК. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатм проверки примут процессуальное решение.
О первых заболевших строителях сообщили 6 апреля. Изначально за медицинской помощью обратились 20 человек, 11 из них госпитализировали. В отношении предпринимателя — организатора питания — начали внеплановую проверку и наложили временный запрет на его деятельность. В адрес руководства строительной организации выдали предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.
ООО СК «Мостотрест» входит в группу «Бамтоннельстрой-Мост». Компания занимается строительством дублёров двухъярусного моста через Преголю в Калининграде.