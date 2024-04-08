Число заразившихся кишечной инфекцией строителей в Калининграде увеличилось до 29

О первых заболевших строителях сообщили 6 апреля. Изначально за медицинской помощью обратились 20 человек, 11 из них госпитализировали. В отношении предпринимателя — организатора питания — начали внеплановую проверку и наложили временный запрет на его деятельность. В адрес руководства строительной организации выдали предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.