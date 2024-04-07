Шквалистый ветер и дождь с грозой прогнозируют в Казахстане на 8 апреля

Согласно прогнозу, в стране ожидается неустойчивая погода — дождь, снег, усиление ветра и туман.
«На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем — дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем — на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквал».
Синоптики ранее предупреждали, что с 6 по 12 апреля на Казахстан надвигаются сильные дожди.