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Шквалистый ветер и дождь с грозой прогнозируют в Казахстане на 8 апреля

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°

Согласно прогнозу, в стране ожидается неустойчивая погода — дождь, снег, усиление ветра и туман.

«На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем — дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем — на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквал».

РГП «Казгидромет»

Синоптики ранее предупреждали, что с 6 по 12 апреля на Казахстан надвигаются сильные дожди.