В Рамони закроют мост через реку Воронеж

В воскресенье, 7 апреля, в Рамони закроют для движения легковых автомобилей мост через реку Воронеж. Ограничение начнет действовать с 18:00, сообщили в администрации Рамонского района.
Сроки перекрытия не уточняются. Ранее на территории Рамонского района было ограничено движение по низководному мосту между деревней Ивницы и селом Ступино.
По состоянию на 6 апреля в Воронежской области было затоплено 10 низководных мостов на территории 8 муниципальных районов.
РИА «Воронеж» также сообщало, что в Грибановском районе на реке Ворона открыли лодочную переправу. Сделано это было из-за затопления низководного моста, соединяющего села Большие Алабухи и Власовка. Вода поднялась на 20 см выше моста.