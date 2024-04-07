Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рамони закроют мост через реку Воронеж

Движение ограничат с 18:00.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°

В воскресенье, 7 апреля, в Рамони закроют для движения легковых автомобилей мост через реку Воронеж. Ограничение начнет действовать с 18:00, сообщили в администрации Рамонского района.

Сроки перекрытия не уточняются. Ранее на территории Рамонского района было ограничено движение по низководному мосту между деревней Ивницы и селом Ступино.

По состоянию на 6 апреля в Воронежской области было затоплено 10 низководных мостов на территории 8 муниципальных районов.

РИА «Воронеж» также сообщало, что в Грибановском районе на реке Ворона открыли лодочную переправу. Сделано это было из-за затопления низководного моста, соединяющего села Большие Алабухи и Власовка. Вода поднялась на 20 см выше моста.