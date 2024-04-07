Метеорный поток Лириды увидят жители Ростовской области в апреле

В апреле жители Ростовской области смогут наблюдать на небе яркий звездопад Лириды. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своей подборке самых ярких звездопадов 2024 года.
Так, в нынешнем году метеорный поток Лириды продлится с 15 по 29 апреля. Пик придется на
Если в основном интенсивность звездопада невелика — порядка 20 метеоров в час, то встречаются и резкие всплески активности — до 100 в час.
Напомним, за Лиридами человечество наблюдает уже не первое тысячелетие. Так, первое упоминание встречается в Китае в 687 году до нашей эры. Судя по описаниям, тогда поток метеоров был интенсивнее.
Иногда Лириды внезапно усиливаются над отдельными районами земли. Так, в 1982 году по сотне сгорающих «звезд» зафиксировали в США, а спустя три года — в Крыму.