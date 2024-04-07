В Самаре на майские праздники временно закроют 4 улицы

Движение будет перекрыто 5, 9, 12, 14 мая и 22 июня с 7 утра до 16 вечера. Будут закрыты улицы: Авроры (от Мориса Тореза до Партизанской), Ставропольская (от Пугачевской до Алма-Атинской), Аэродромная (от Тушинской до Энтузиастов) и Новосельская (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).