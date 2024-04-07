Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на майские праздники временно закроют 4 улицы

В Самаре временно закроют несколько улиц в мае и июне 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре будет ограничено движение на улицах города. Ограничения будут введены всвязи с проведением праздников в мае и июне 2024 года, для возможности комфортных перевозок жителей до городских кладбищ.

Движение будет перекрыто 5, 9, 12, 14 мая и 22 июня с 7 утра до 16 вечера. Будут закрыты улицы: Авроры (от Мориса Тореза до Партизанской), Ставропольская (от Пугачевской до Алма-Атинской), Аэродромная (от Тушинской до Энтузиастов) и Новосельская (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).

Исключения в передвижение будут сделаны только для автомобилей экстренных служб — скорой медицинской помощи, полиции и МЧС.