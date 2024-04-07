100 малышей появились на свет в условиях ЧС

Из них в Костанайской области родилось 8 малышей, в Актюбинской области — 14 детей, в Западно-Казахстанской области — 22 новорожденных, в области Абай четверо малышей появились на свет, в Карагандинской области — двое, в Атырауской области родилось 18 детей, в Акмолинской области — 32 малыша, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.