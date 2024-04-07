Штормовое предупреждение из-за ветра и гроз объявили на большей части Казахстана

Во второй половине дня на западе и северо-западе области Абай также прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере, в центре региона — туман. Утром и днем на западе и в центре порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. С 20:00 07 апреля до 08:00 08 апреля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.