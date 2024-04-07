По-летнему теплая погода будет в Беларуси в понедельник

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается в Беларуси в понедельник, 8 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, только на севере Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы».
Там также уточнили, что ночью и утром отдельных районах может сгущаться слабый туман.
Ветер в первый день недели будет юго-западного направления, умеренный, днем местами — порывистый.
В понедельник температура воздуха составит от +7 до +12°С, днем — от +18 до +23°С, на юго-западе Беларуси — от +24 до +26°С.
Во вторник, 9 апреля, будет по-прежнему тепло, небольшие дожди с грозами возможны только на севере республики, днем температура может подняться до +27°С.