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Паводки и инфекции: как избежать последствий

Что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков, рассказали 7 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендует:

Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;

Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;

  • Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду.
  • Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.
  • Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды.⁠
  • Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета.
  • Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.
  • ⁠При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно сообщить об этом медицинскому работнику.

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