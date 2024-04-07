Паводки и инфекции: как избежать последствий

Ведомство рекомендует:
Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
- Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду.
- Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.
- Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды.
- Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета.
- Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.
- При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно сообщить об этом медицинскому работнику.