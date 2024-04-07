В Екатеринбурге умерла директор библиотеки имени Белинского Ольга Опарина

«Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама», — отметил господин Куйвашев.