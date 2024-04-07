В Екатеринбурге умерла директор библиотеки имени Белинского Ольга Опарина

Соболезнования ее родным и близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама», — отметил господин Куйвашев.
Он добавил, что под руководством госпожи Опариной были реализованы проекты по повышению доступности библиотечных услуг, сохранению и изучению исторического и культурного наследия Урала.
Ольга Опарина руководила библиотекой имени Белинского на протяжении 12 лет. В 2019 году госпожа Опарина получила звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».