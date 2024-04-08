Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные

Также в марте у православных христиан начался самый строгий Великий пост. В этом году он длится с 18 марта по 4 мая. Долгое говение как ограничение прежде всего духовное, а также гастрономическое, является подготовкой к Пасхе, в этом году она выпадает на 5 мая. А день начала Великого поста в 2024-м совпал с днем обретения мощей Святителя Луки Крымского и Днем воссоединения Крыма с Россией — о символизме этого ранее рассказал священник из Севастополя.