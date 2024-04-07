В «Москва-Сити» объединили метро, МЦД и МЦД-4

Особенность «Москва-Сити» состоит в том, что это одна из самых «высоких» станций в городе: эстакада, на которой она расположена, находится в 16 метрах над землей. С завершением строительства северного вестибюля и пешеходной галереи, которая обеспечила выход к жилой застройке, путь, например, от ЖК на Шелепихинской набережной до ММДЦ «Москва-Сити» сократился в восемь раз — с 40 до 5 минут.