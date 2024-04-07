В «Москва-Сити» объединили метро, МЦД и МЦД-4

Все эти виды общественного транспорта теперь объединены в два транспортных узла. В частности, «Деловой центр» связал станции Филевской линии (прежде она называлась «Выставочной»), Солнцевской и Большой кольцевой линии метро. А «Москва-Сити» — станции метро, МЦК и МЦД-4. Это название транспортный узел получил с пуском северного вестибюля городского вокзала станции МЦД-4, которая до недавних пор называлась «Тестовской».
Расположен он между станциями «Кутузовская» и «Белорусская» — на новой ветви между Калужским и Белорусским направлениями железной дороги. Открывая новый вестибюль, мэр Москвы Сергей Собянин сказал:
— Мы запускаем вторую очередь этого вокзала, который позволит на 40 процентов увеличить количество пассажиров и даст возможность соединения Пресненского района, разделенного сейчас на жилые массивы и деловую часть. Пассажиропоток здесь вырастет с 2,4 тысячи до 3,3 тысячи человек в сутки.
Особенность «Москва-Сити» состоит в том, что это одна из самых «высоких» станций в городе: эстакада, на которой она расположена, находится в 16 метрах над землей. С завершением строительства северного вестибюля и пешеходной галереи, которая обеспечила выход к жилой застройке, путь, например, от ЖК на Шелепихинской набережной до ММДЦ «Москва-Сити» сократился в восемь раз — с 40 до 5 минут.
Появление этого городского вокзала значительно улучшило и транспортную доступность непосредственно как самого делового центра «Москва-Сити», так и «Большого Сити» — прилегающих территорий на обеих берегах Москвы-реки. В общей сложности в зоне его притяжения проживает более 570 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошёво-Мнёвники и Филёвский парк. Все эти районы активно развиваются, поэтому, по оценке экспертов, к 2030 году их население вырастет до 640 тысяч жителей.
Значительно упростил новый вокзал поездки в «Москва-Сити» и для жителей западной и восточной частей Москвы и ближнего Подмосковья. Теперь они могут доехать без пересадок, воспользовавшись четвертым диаметром наземного метро. Напомню, МЦД-4 связало подмосковные станции Апрелевку и Железнодорожную в ноябре прошлого года. Железнодорожный диаметр объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги, создав сквозной маршрут с запада на восток через семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Он улучшил транспортное обслуживание жителей 20 районов Москвы.