Какой сегодня праздник: 8 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день цыган, а в России и Белоруссии — день сотрудников военных комиссариатов. Кроме того, ровно 80 лет назад в этот день началась Крымская наступательная операция, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.