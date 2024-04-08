Что можно и нельзя делать в день Гавриила 8 апреля, который называют Благовест

В указанный день не рекомендуется выбрасывать крошки со стола. Не следует обижать домашнюю скотину. По причине Великого поста, который продлится в 2024 году до 5 мая, запрещено употреблять мясо, мясные и молочные продукты. Нельзя пересчитывать отложенные деньги. Это может обернуться большими финансовыми проблемами.