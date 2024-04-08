Что можно и нельзя делать в день Гавриила 8 апреля, который называют Благовест

Православная церковь 8 апреля 2024 года вспоминает архангела Гавриила. В народе отмечают день Гавриила, или день Гавриила Благовеста. Название возникло по причине того, что архангел сообщил Деве Марии про рождение Господа Иисуса Христа.
Что нельзя делать 8 апреля
В указанный день не рекомендуется выбрасывать крошки со стола. Не следует обижать домашнюю скотину. По причине Великого поста, который продлится в 2024 году до 5 мая, запрещено употреблять мясо, мясные и молочные продукты. Нельзя пересчитывать отложенные деньги. Это может обернуться большими финансовыми проблемами.
Что можно делать 8 апреля
По традиции, 8 апреля ходили в церковь и молились архангелу Гавриилу. У него просили защиты от болезней. Считалось, что в данный день он спускался с небес на землю и исполнял все желания людей.
Согласно приметам, по погоде 8 апреля узнавали, каким окажется 8 октября. Заморозки указывают на то, что прохладная погода сохранится на длительное время. В том случае, если идет дождь, то летом будет много грибов.