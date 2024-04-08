Что можно и нельзя делать в редкое полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Белорусам и всем жителям планеты сказали про редкое полное солнечное затмение в понедельник, 8 апреля 2024, которое в следующий раз произойдет только в 2026 году. Затмение начнется в 19.39 и завершится в 22.55. Максимальной фазы оно достигнет в 21.17 и продлится примерно четыре минуты. В указанное время Луна полностью закроет солнечный диск. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки, а также некоторых островов в Атлантическом и Тихом океанах. В Беларуси и России затмение нельзя будет увидеть.
Полное солнечное затмение, 8 апреля 2024 года, что нельзя делать
Не рекомендуется принимать серьезные решения, так как можно ошибиться. Кроме того, не стоит браться за новые проекты, дела, отношения. Они не приведут к желаемому результату. Нельзя брать и давать деньги в долг. Не стоит планировать на указанные день дальних поездок. Это связано с тем, что могут возникнуть неприятности. Запрещено увольняться с работы.
Полное солнечное затмение, 8 апреля 2024 года, что можно делать
Несмотря на довольно сложную энергетику, указанный день подойдет для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Следует провести время с родными и близкими. А еще важно сохранять позитивный настрой, который поможет привлечь в жизнь удачу.