Что можно и нельзя делать в редкое полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Белорусам и всем жителям планеты сказали про редкое полное солнечное затмение в понедельник, 8 апреля 2024, которое в следующий раз произойдет только в 2026 году. Затмение начнется в 19.39 и завершится в 22.55. Максимальной фазы оно достигнет в 21.17 и продлится примерно четыре минуты. В указанное время Луна полностью закроет солнечный диск. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки, а также некоторых островов в Атлантическом и Тихом океанах. В Беларуси и России затмение нельзя будет увидеть.