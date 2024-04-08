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+10 градусов и дождь ожидаются в Иркутской области 8 апреля

Погода в Иркутске 8 апреля 2024 года будет со слабым дождем.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Выходные дни порадовали сибиряков потеплением. Столбики термометров поднялись до +15 градусов. Однако новая неделя началась с сильного ветра и небольшого похолодания. Что же надевать жителям областной столицы в этот понедельник, легкую куртку или пальто? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 8 апреля 2024 года.

Погода в Иркутске 8 апреля 2024

— По области ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура +5…+10 градусов, при облачной погоде 0…-5 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 8 апреля 2024 года будет со слабым дождем. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура +8…+10 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что санитарная обрезка деревьев продолжается в Иркутске.