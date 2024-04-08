+10 градусов и дождь ожидаются в Иркутской области 8 апреля

Выходные дни порадовали сибиряков потеплением. Столбики термометров поднялись до +15 градусов. Однако новая неделя началась с сильного ветра и небольшого похолодания. Что же надевать жителям областной столицы в этот понедельник, легкую куртку или пальто? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 8 апреля 2024 года.