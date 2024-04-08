Авиарейсы на север Хабаровского края отложены из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия на севере Хабаровского края привели к переносу нескольких авиарейсов. Компания «ХабАвиа» отложила вылеты самолетов из краевого центра на вторник 9 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Перенесены рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск по причине неблагоприятных метеоусловий аэропортов назначения. Вылет из краевого центра — завтра в 09:20, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. На 9 апреля также переносятся рейсы 405 и 406 по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан и в обратном направлении. Рейс из Хабаровска запланирован на в 09:10 утра.