«Подростки специально это делают»: житель Владивостока пожаловался на электросамокаты

Не успел во Владивостоке начаться сезон электросамокатов, как от пешеходов уже посыпались жалобы. Чаще всего горожане жалуются на то, как бросают транспорт — где попало. Одними из первыми свое недовольство выразили жители района Вторая Речка, сообщает ИА PrimaMedia.
Сезон стартовал с 1 апреля. В этот день на улицах Владивостока появились электросамокаты, которыми можно будет пользоваться до ноября. В администрации города сразу же напомнили потенциальным водителям о мерах безопасности при использовании транспорта. Там же были озвучены и места для парковки. При этом власти уточнили, что мешать пешеходам электросамокаты не должны, и что в городе существует 47 парковок, где можно оставить транспорт.
В первый же день сезона во Владивостоке случилось ДТП с участием самоката.
К слову, одними из первых, кто недоволен возвращением электросамокатов «в массы», стали жители района Второй Речки.
«Не успел сезон самокатов начаться в полной мере, как вновь оказался перекрыт тротуар и остановка на Кирова, 6. А выше, в сторону Кирова, 32, они так же стоят где не попадя. В прошлом году я несколько раз раскидывал подобные баррикады, когда самокаты стояли в ряд поперёк тротуара, полностью перекрывая проход. Такое ощущение, что подростки специально это делают», — написал разгневанный горожанин.
В администрации рассказали, что существует некий чат-бот (18+), в который можно сообщить о неправильной парковке самокатов. В ведомстве отметили, что за неделю через него было обработано более 20 сообщений.