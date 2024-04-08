«Подростки специально это делают»: житель Владивостока пожаловался на электросамокаты

Сезон стартовал с 1 апреля. В этот день на улицах Владивостока появились электросамокаты, которыми можно будет пользоваться до ноября. В администрации города сразу же напомнили потенциальным водителям о мерах безопасности при использовании транспорта. Там же были озвучены и места для парковки. При этом власти уточнили, что мешать пешеходам электросамокаты не должны, и что в городе существует 47 парковок, где можно оставить транспорт.