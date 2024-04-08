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Дождь и мокрый снег обрушатся на Новосибирск на этой неделе

Стала известна погода в Новосибирске на новой рабочей неделе.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области с новой рабочей недели ожидается резкая смена погоды. После теплых выходных вновь придет холод и снег.

По данным синоптиков «Яндекс Погоды», в понедельник ожидается температура воздуха от −3 до +6 градусов. Весь день будет солнечно и без осадков, ветер будет умеренный — 2,7 м/с.

Уже во вторник, 9 апреля, погода испортится — ожидаются осадки на весь день в виде дождя и снега, температура воздуха прогреется максимум до +9 градусов.

Дождь со снегом продержится до четверга, температура воздуха составит от −1 до −4 градусов холода и ветер 3,8 м/с.

С пятницы по воскресенье ожидается пасмурная погода — в субботу воздух прогреется до +10 градусов, также ожидается усиление ветра до 6,1 м/с, в воскресенье максимальная температура воздуха будет +9 градусов и ветер до 5 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что блогер из Новосибирска показал, как выглядит Первомайский сквер.