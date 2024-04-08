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Болельщик ФК «Новосибирск» сделал предложение в перерыве матча

На трибунах скандировали «Горько».

Источник: Соцсети

В воскресенье, 8 апреля, на манеже «Заря» прошел матч между футбольным клубом «Новосибирск» и «Металлургом» из Липецка. В перерыве болельщик сибиряков Илья сделал предложение своей девушке. Видео опубликовано в соцсетях новосибирской команды.

Барабанщик фан-сектора ФК «Новосибирск» Илья опустился перед своей девушкой на одно колено и сделал ей предложение. Она ответила «Да», после чего на трибунах начали скандировать «Горько».

В этот же матч новосибирцы обыграли гостей со счетом 1:0.

Напомним, журналист из Новосибирска на один день стал тренером по футболу.