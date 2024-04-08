В Приморье готовят программу переселения жильцов 421 аварийного дома

В Приморском крае готовят новый план по переселению жителей из ветхого и опасного для проживания жилья. Как сообщило правительство края, программа вступит в силу с 2025 года и продлится до 2030 года. В её рамках предполагается расселение 421 дома, признанного непригодным для жизни с начала 2017 до начала 2022 года, общей площадью более 124 тысяч квадратных метров. Это коснется примерно 6,5 тысяч жителей региона, проживающих в 22 муниципальных образованиях.