Дома в зоне ТЭЦ-2 в Хабаровске останутся без тепла и горячей воды

По информации, которую предоставили изданию в пресс-службе АО «ДГК», с 10:00 до 17:00 отопление и горячая вода будут отсутствовать в 31 многоквартирном доме, 7 домах частного сектора, 4 социальных объектах и 16 административных зданиях — все они находятся в зоне ТЭЦ-2. К ремонту привлечены две бригады рабочих и шесть единиц специализированной техники. Напомним, что в минувшее воскресенье энергетики устранили коммунальную аварию, которая оставила без тепла и горячего водоснабжения больше 250 многоквартирных домов, свыше полутора десятка социальных учреждений. Изначально справиться с последствиями аварии рассчитывали к 22:00, однако порыв удалось устранить быстрее.