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Дома в зоне ТЭЦ-2 в Хабаровске останутся без тепла и горячей воды

На участке трубопровода ТМ-21 нашли течь.

Источник: AP 2023

Специалисты «Хабаровских тепловых сетей» приступили к ликвидации протечки на трубопроводе ТМ-21, которую обнаружили сегодня утром в районе дома № 106 по улице Истомина в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на время проведения работ вводятся ограничения в подаче коммунальных ресурсов.

По информации, которую предоставили изданию в пресс-службе АО «ДГК», с 10:00 до 17:00 отопление и горячая вода будут отсутствовать в 31 многоквартирном доме, 7 домах частного сектора, 4 социальных объектах и 16 административных зданиях — все они находятся в зоне ТЭЦ-2. К ремонту привлечены две бригады рабочих и шесть единиц специализированной техники. Напомним, что в минувшее воскресенье энергетики устранили коммунальную аварию, которая оставила без тепла и горячего водоснабжения больше 250 многоквартирных домов, свыше полутора десятка социальных учреждений. Изначально справиться с последствиями аварии рассчитывали к 22:00, однако порыв удалось устранить быстрее.

ЖКХ