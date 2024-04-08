Сотни жителей Хабаровска сделали 10 тысяч шагов здоровья в парке «Динамо»

После разогрева хабаровчане приступили к здоровой прогулке по парковой территории. Их задачей было сделать не менее 10 тысяч шагов — именно столько, по данным ВОЗ, требуется людям в день, чтобы укрепить организм и стать более здоровыми. Прогулка сопровождалась лекцией о физической активности от врача Клинико-диагностического центра Ольги Максимовой.