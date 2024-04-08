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Сотни жителей Хабаровска сделали 10 тысяч шагов здоровья в парке «Динамо»

Оздоровительная прогулка состоялась на минувших выходных.

В Хабаровске на минувших выходных состоялась масштабная акция «10 тысяч шагов к жизни». К ней присоединились сотни горожан, ценящих свое здоровье, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие прошло 6 апреля в парке культуры и отдыха «Динамо». Сначала для собравшихся провели разминку по специальной методике, включающей сочетание движения и дыхания. Горожане заряжались энергией под руководством фитнес-инструктора из МАУ «Хабаровск спортивный» Ольги Столетовой.

После разогрева хабаровчане приступили к здоровой прогулке по парковой территории. Их задачей было сделать не менее 10 тысяч шагов — именно столько, по данным ВОЗ, требуется людям в день, чтобы укрепить организм и стать более здоровыми. Прогулка сопровождалась лекцией о физической активности от врача Клинико-диагностического центра Ольги Максимовой.

В завершение акции участникам раздали памятки с советами, как улучшить физическую форму и эффективнее следовать ЗОЖ.

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