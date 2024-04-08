Спортсменки хабаровской «Олимпии» поедут на Всероссийский финал Гимнастрады в Москву

В СК «Олимпия» прошел региональный этап Всероссийского физкультурного мероприятия «Соревновательный марафон в формате Гимнастрады». Организована она Международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой. Спортсменки Хабаровского края пробуют свои силы в этом необычном, но очень зрелищном формате уже четвертый год подряд. В этот раз за путевки на финал боролось около 100 участниц, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СШ «Олимпия».
Соревнования проходили в трех номинациях: основная гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. Композиции были разработаны на основе специальных требований. Одно упражнение должно длиться не более 4 минут, в команде может выступить от 10 человек и больше. Упражнение включает в себя набор определенных элементов. Это танцевальные дорожки, равновесия, вращения и многие другие.
— Дети с большим удовольствием участвуют в этом мероприятии. Формат необычный, требующий фантазии, творческого подхода. Гимнастки и тренеры совместно составляют упражнения. У каждого номера свои изюминки, находки. Выступления были яркие, красочные, все постановки новые. В этот раз в наших соревнованиях впервые приняла участие команда родителей «Самоцветы Олимпии», она подготовила собственный номер «Птица счастья», который занял второе место в номинации «Основная гимнастика». На первом — были дети, на втором — их родители. Эти родственные связи дорогого стоят. Был такой драйв, зал напитался энергией. Девочки так поддерживали родителей, как никого не поддерживали в этом зале. Это было трогательно, до слез, — рассказала директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.
А победу во всех трех номинациях одержали хозяйки ковра — гимнастки «Олимпии», в составе этих команд выступали сильнейшие спортсменки, победители и призеры чемпионатов и первенств Дальнего Востока: Стефания Павлова, Ирина Гуськова, Вероника Забродина и другие члены сборной Хабаровского края по художественной гимнастике. Они и поедут в Москву на Всероссийский финал Гимнастрады (0+), который пройдет с 13 по 17 июня. Там хабаровчанки выступят в двух номинациях с композициями «Встань за веру, русская земля» и «Синяя вечность».
А уже на следующей неделе в Южно-Сахалинске гимнастки «Олимпии» стартуют во Всероссийском турнире по художественной гимнастике по программе мастеров спорта.