Спортсменки хабаровской «Олимпии» поедут на Всероссийский финал Гимнастрады в Москву

— Дети с большим удовольствием участвуют в этом мероприятии. Формат необычный, требующий фантазии, творческого подхода. Гимнастки и тренеры совместно составляют упражнения. У каждого номера свои изюминки, находки. Выступления были яркие, красочные, все постановки новые. В этот раз в наших соревнованиях впервые приняла участие команда родителей «Самоцветы Олимпии», она подготовила собственный номер «Птица счастья», который занял второе место в номинации «Основная гимнастика». На первом — были дети, на втором — их родители. Эти родственные связи дорогого стоят. Был такой драйв, зал напитался энергией. Девочки так поддерживали родителей, как никого не поддерживали в этом зале. Это было трогательно, до слез, — рассказала директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.