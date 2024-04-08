Участники фестиваля «Дружба народов» из КНДР прибыли в Приморье

Делегацию во главе с главным секретарем федерации бокса КНДР Ким Вон Чолем приветствовал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он отметил, что иностранных спортсменов ждет насыщенная программа, включающая совместные тренировки с приморскими атлетами.
Гости из аэропорта сразу отправились в Арсеньев, затем они посетят Дальнегорск, Сибирцево, Находку, Уссурийск, Партизанск и прибудут во Владивосток. Программа корейских спортсменов рассчитана на 21 день. В рамках фестиваля «Дружба народов» пройдут мастер-классы для приморских боксеров, совместные тренировки, а также насыщенная культурно-экскурсионная программа.
«Боксеры из КНДР — одни из самых неуступчивых соперников, с которыми мне приходилось встречаться в своей спортивной карьере. Поэтому я рад возобновлению после пандемии наших связей. Сойдутся две разные школы бокса для обмена опытом. Это будет полезно как для спортсменов, так и для тренеров», — сказал президент федерации бокса Приморского края Анатолий Коптев.
Как отмечает пресс-служба краевого краевого минспорта, первым мероприятием, которое посетили гости, стало открытое первенство Арсеньевского городского округа по боксу, посвященное памяти кавалера ордена Мужества Дениса Першина.