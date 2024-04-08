Участники фестиваля «Дружба народов» из КНДР прибыли в Приморье

«Боксеры из КНДР — одни из самых неуступчивых соперников, с которыми мне приходилось встречаться в своей спортивной карьере. Поэтому я рад возобновлению после пандемии наших связей. Сойдутся две разные школы бокса для обмена опытом. Это будет полезно как для спортсменов, так и для тренеров», — сказал президент федерации бокса Приморского края Анатолий Коптев.